Додон поздравил Путина с Днем России

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и высказался за укрепление дружественных отношений между двумя странами. Об этом глава республики написал в среду на своей странице в Facebook .

"Передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Мне особенно приятно отметить, как динамично развивается конструктивный молдо-российский диалог на высшем уровне, активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдовы с Россией. Искренне убежден в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов", - отметил Додон.