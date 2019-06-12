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Додон поздравил Путина с Днем России

Президент Молдавии выступил за укрепление дружественных отношений с РФ

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и высказался за укрепление дружественных отношений между двумя странами. Об этом глава республики написал в среду на своей странице в Facebook.

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"Передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Мне особенно приятно отметить, как динамично развивается конструктивный молдо-российский диалог на высшем уровне, активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдовы с Россией. Искренне убежден в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов", - отметил Додон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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