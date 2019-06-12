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Лукашенко убежден, что углубление интеграции приумножит дружбу между Белоруссией и Россией

Белорусский лидер поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России, отметив, что эта дата знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России, отметив, что углубление отношений и интеграционного взаимодействия приумножит традиции белорусско-российской дружбы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Лукашенко отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".

Глава белорусского государства указал, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины - залог устойчивого развития общества и его благополучия.

Лукашенко также направил поздравления председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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