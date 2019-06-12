Лукашенко убежден, что углубление интеграции приумножит дружбу между Белоруссией и Россией

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России, отметив, что углубление отношений и интеграционного взаимодействия приумножит традиции белорусско-российской дружбы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Лукашенко отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".

Глава белорусского государства указал, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины - залог устойчивого развития общества и его благополучия.

Лукашенко также направил поздравления председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.