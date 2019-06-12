Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России

БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с Днем России и высказал уверенность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений. Об этом, как сообщила в среду пресс-служба главы киргизского государства, говорится в поздравлении Жээнбекова, направленном президенту РФ.

"Президент Кыргызской Республики сегодня, 12 июня, поздравил президента Российской Федерации с Днем России", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, руководитель Киргизии особо отметил, что "проверенное временем кыргызско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться" на благо народов двух государств.

По мнению Жээнбекова, в настоящее время РФ является "примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене".

Президент Киргизии также выразил признательность Путину за его вклад в "углубление и расширение кыргызско-российского сотрудничества". "Ваше личное участие придало новый импульс качественному наполнению наших двусторонних отношений и укрепило дух союзничества и стратегического партнерства", - приводит пресс-служба текст поздравления президента Киргизии, адресованного российскому лидеру.

По сообщению пресс-службы, глава киргизского государства также пожелал "дружественному народу России мира и процветания".