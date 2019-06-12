Президент Армении поздравил Путина с Днем России

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в среду направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. Как сообщили в пресс-службе главы армянского государства, Саркисян отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами и братские связи углубляются повседневно.

"Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем послужит прочным фундаментом для расширения партнерских отношений наших стран и углубления двусторонних связей", - говорится в послании президента Армении.

Саркисян также пожелал Путину крепкого здоровья и удачи, а братскому народу России - мира, благополучия и процветания.