ШОС планирует провести очередной саммит в 2020 году в Челябинске

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в 2020 году в России, и в качестве места для его проведения руководство объединения планирует выбрать город Челябинск. Об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря организации Нурлан Аккошкаров.

"Очень символично, что вы сегодня собрались в нашем зале накануне саммита ШОС, который будет проходить 13-14 июня в Бишкеке. После этого председательство перейдет российской стороне, и мы ожидаем, что в 2020 году следующий саммит будет проходить в Челябинске", - отметил он, выступая на открытии 3-й молодежной конференции "Модель ШОС", которая состоялась в китайской столице.

Аккошкаров указал на важность роли молодого поколения в развитии объединения. "И где бы следующий саммит ни проходил, мы уверены, молодежь будет нас поддерживать и всегда с нами рядом", - пояснил он.

Заместитель главы организации подчеркнул, что молодежь - "основная сила не только ШОС, но и всего человечества в целом". "На Земле проживает 650 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, это именно та прогрессивная часть человечества, которая любит жить, любит созидать. К сожалению, в наше время мы наблюдаем, как молодежь привлекается деструктивными силами для разрушения. Мы не можем оставаться в стороне и всегда будем обращать внимание, привлекать молодежь к созидательным целям, которые полностью соответствуют конечным целям нашей организации", - добавил Аккошкаров.

Он напомнил, что в 2018 году в Циндао главы государств - членов ШОС специально подготовили обращение, в котором была выражена озабоченность по поводу привлечения молодого поколения "деструктивными силами, прививающими ей религиозную нетерпимость, ксенофобию и расовую дискриминацию". Замгенсека заметил, что объединение обеспокоено таким положением дел и "всецело направляет усилия для того, чтобы вместе с молодежью сделать этот мир прекрасным и безопасным".