Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

ТАСС, 12 июня. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором поздравил его и всех россиян с Днем России и выразил уверенность в успешном развитии отношений между державами после состоявшегося в конце апреля во Владивостоке первого саммита двух лидеров. Текст письма в среду приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Первая встреча [между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным] во Владивостоке, красивом российском городе-порте, в апреле стало знаменательным и важным событием, которое продемонстрировало близкие и искренние отношения между нами и открыло новую страницу в отношениях РФ и КНДР, как того требует в настоящее время международная ситуация, - говорится в тексте письма. - Я (председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - прим. ТАСС) выражаю твердую уверенность в том, что достигнутые во время встречи соглашения и взаимопонимание принесут свои плоды, в результате чего стратегические и традиционно дружеские российско-северокорейские отношения, установленные предыдущими лидерами, продолжат свое развитие".

Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян "в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями под руководством [Владимира Путина]". Также Ким Чен Ын в своем поздравительном письме пожелал Путину "здоровья, счастья и больших успехов в его ответственной работе по созданию условий для процветания России".

Переговоры двух лидеров прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".