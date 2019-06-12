В Раде признали, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украинцы занимаются телефонным терроризмом в России. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

Когда поступают сообщения "минировании" вокзалов, метро в России, отметил Геращенко, иногда это связано с действиями граждан России, а иногда - Украины. Интернет, добавил он в эфире телеканала "112 Украина, "позволил обезличивать людей".

По словам депутата, жители России "целенаправленно развлекаются", "минируя" объекты на территории соседней страны, а затем наблюдают за реакцией общества и СМИ.

"Телефонный терроризм", уточнил депутат "очень развит" на Украине в силу того, что "у нас идет противостояние" с Россией.

Cообщения о "минировании" зданий в РФ иногда оставляют сами граждане РФ, а иногда - украинцы", - добавил он.