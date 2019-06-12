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Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

Российская Федерация - это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне, отметил Рауль Хаджимба

СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.

"Позвольте от всей души поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России. Российская Федерация сегодня - это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне. Трудно переоценить ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами", - отмечается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента Абхазии.

По словам Хаджимбы, принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года - "историческое событие", "документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияХаджимба, Рауль Джумкович
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