На предстоящий саммит ШОС в Киргизии аккредитованы более 500 журналистов

БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Процедуру аккредитации на предстоящее 13-14 июня в Киргизии заседание Совета глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли более 500 сотрудников средств массовой информации. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы киргизского государства Сооронбая Жээнбекова.

"Для освещения заседания Совета глав государств - членов ШОС в городе Бишкек 13-14 июня аккредитованы более 500 иностранных и местных представителей средств массовой информации", - говорится в сообщении. В том числе 434 иностранных журналиста из 115 изданий и телеканалов России, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии и Японии.

"Также аккредитацию прошли 94 представителя из 32 средств массовой информации Кыргызстана", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, в рамках саммита ШОС в Бишкеке пройдет гала-концерт "Караван дружбы" с участием артистов стран - участниц организации. В дни проведения заседания также состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Киргизию, а также официальные визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Монголии Халтмаагийн Баттулги.

В повестку дня предстоящего саммита включено около двух десятков вопросов, в том числе о создании Банка ШОС и совместного противодействия современным вызовам и угрозам. С 11 июня в Киргизии приняты повышенные меры безопасности в связи с предстоящим мероприятием высокого уровня. В обеспечении правопорядка, а также безопасности участников и гостей саммита задействованы около 5 тысяч сотрудников МВД республики.

В состав ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.