Санду назвала "знаком отчаяния" решение Филипа перенести посольство Молдавии в Иерусалим

"Эти решения говорят об отчаянии, и я считаю, что это оскорбление в адрес США. Когда правительство больше не имеет законной власти, оно начинает принимать такие решения", - сказала она. Санду выразила уверенность, что в Вашингтоне "не оценят это действие".

"Чем больше они делают, тем более нелепыми они кажутся. Они должны сдать власть, забрать людей, которые стоят перед государственными учреждениями, и уйти", - заявила Санду. Накануне бывший кабинет Филипа одобрил перенос посольства Молдавии из Тель-Авива в Иерусалим, а также выделение участка земли под строительство нового диппредставительства США в Кишиневе.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел затяжной кризис, после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьером Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций социалистов и Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа, а ЕС, Россия, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии. Накануне Санду призвала демократов разблокировать правительственные здания и вернуть своих депутатов в парламент.