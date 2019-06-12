Пять афганских военнослужащих убиты в результате авиаудара в провинции Кундуз

ТАСС, 12 июня. По меньшей мере пять сотрудников сил безопасности погибли, еще семь получили ранения в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны в результате ошибочного авиаудара по военной базе, целью которого изначально должны были стать боевики. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на власти.

По их данным, огонь с воздуха по военной базе в уезде Имам-Сахиб был нанесен в 02:00 по местному времени (00:30 мск). "Синьхуа" отмечает, что это уже не первый случай удара правительственных сил или их союзников, жертвами которого по ошибке становятся афганские военнослужащие.

Отмечается, что представитель властей Афганистана отказался уточнить, принадлежали ли атаковавшие военную базу самолеты афганским ВВС либо силам коалиции, возглавляемой США.