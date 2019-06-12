В МИД КНР заявили о неизменности поддержки Пекином закона об экстрадиции в Гонконге

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Центральное руководство Китая не намерено менять свою позицию в отношении нового законопроекта об экстрадиции в Гонконге и будет оказывать поддержку его принятию. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Что касается позиции центрального правительства, мы по-прежнему твердо поддерживаем усилия гонконгской администрации по внесению поправок в соответствующие законодательные акты", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, любые спекуляции в СМИ или громкие заявления, противоречащие этой позиции, идут вразрез не только с позицией Пекина, но и с мнением многих жителей Гонконга.

Как сообщила ранее радиостанция RTHK, законодательный совет этого специального автономного района решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города. В секретариате парламента не уточнили, на какой срок может быть отложена сессия.

Администрация Гонконга ранее неоднократно заявляла, что не станет сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на массовые демонстрации. В воскресенье сотни тысяч местных жителей (по некоторым оценкам, до 1 млн человек) вышли на улицы в знак протеста против готовящегося законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц из автономного Гонконга в материковый Китай. Против этого выступают местные продемократические силы: они опасаются, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.