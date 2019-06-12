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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Reuters: Иран попросит у Абэ стать посредником в переговорах с США по смягчению санкций

В Тегеране считают, что Вашингтон должен либо снять санкции, либо расширить список стран, которым предоставляются из них исключения, либо приостановить их действие

ТАСС, 12 июня. Иранские власти во время первого за последние 40 лет визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран попросят его о посредничестве в переговорах между Ираном и США по вопросу смягчения антииранского санкционного режима. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных иранских высокопоставленных чиновников

"Япония может помочь в ослаблении напряженности в отношениях Ирана и США в качестве жеста доброй воли", - приводит агентство слова одного из источников. По мнению другого иранского чиновника, "[премьер-министр Японии Синдзо] Абэ может сыграть роль великого посредника, который упростит (переговорный процесс между США и Ираном - прим. ТАСС)".

В Тегеране также вновь выразили мнение, указывает Reuters, что Соединенные Штаты "должны либо снять несправедливые санкции, либо расширить список [стран], которым предоставляются из них исключения, либо приостановить их действие".

Абэ 12 июня начинает первый с 1978 года официальный визит в Иран. В преддверии своей поездки он провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

29 мая Роухани заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.

Теги
ЯпонияСШАИранОАЭСитуация вокруг ядерной программы ИранаСаудовская АравияАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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