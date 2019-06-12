Премьер Молдавии требует прекратить санкции против полицейских, признавших новую власть

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала прекратить санкции в отношении сотрудников полиции, которые признали новою власть. В ходе брифинга в среду она предупредила, что отправленный в отставку с поста главы Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь предстанет перед законом.

"Призываю гражданина Пынзаря и всех тех, кто преднамеренно нарушает конституцию и выполняет незаконные приказы, прекратить нарушение общественного порядка. <…> Любой сотрудник имеет право отказаться выполнять приказы, которые он считает незаконными", - сказала премьер.

"Хочу напомнить, что выше всего конституция, а решения Конституционного суда не могут противоречить основному закону", - высказала Санду свою позицию в конфликте между политиками. Лидер Партии действия и солидарности призвала своих сторонников не выходить на акции протеста. "Мы предпримем все возможности решить конфликт мирным путем", - сказала Санду.

Как прокомментировал в среду журналистам "ТВ-8" Пынзарь, в отношении шести сотрудников одного из управлений Национального инспектората расследований было начато служебное расследование. "Теперь он вне законного поля, поэтому должны передать дела", - отметил он. На место конфликта также прибыл новый вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, который вступил в перепалку с подчиняющимся новому правительству руководителем полиции.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.