В Литве проходят учения спецназа НАТО с участием более 400 иностранных военных

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Международные учения "Пылающий меч" сил специального назначения с участием более 400 иностранных военных из стран НАТО и партнеров альянса начались в среду в Литве. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны балтийской республики.

"Учения проводятся в соответствии с планом, о чем ранее решение приняло правительство. Подробная информация об учениях будет размещена по окончанию тренировки", - отметили в пресс-службе оборонного ведомства. Учения продлятся до 30 июня.

В середине мая кабинет министров Литвы согласился с прибытием на учения сил специального назначения "Пылающий меч" до 420 военных и приравненных к ним лиц из десяти стран НАТО, а также Грузии, Швеции и Украины как партнеров блока. От Североатлантического альянса в тренировке принимают участие военнослужащие Великобритании, Дании, Латвии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии. Была также разрешена доставка необходимой для проведения учений боевой техники. Срок пребывания иностранных военных на территории республики установлен по 7 июля.

Можно предположить, что тренировки армейского спецназа пройдут не только на полигонах. Последние несколько лет Литва регулярно переносит ряд эпизодов как национальных, так и международных военных учений на гражданские (по согласованию с местными властями) территории. Армия специально построила в 2016 году на полигоне в Пабраде имитационный комплекс "Бой в городе" для боевых тренировок в условиях населенных пунктов. Там воспроизведен небольшой городок с жилым кварталом, полицейским участком, автобусной станцией, школой, парком, улицей и подземными коммуникациями.