Минобороны Турции: письмо и.о. главы Пентагона не соответствовало союзническому духу

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 не соответствовало союзническому духу между Анкарой и Вашингтоном. С таким комментарием выступил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Стиль письма не соответствовал союзническому духу. Мы готовим необходимый ответ на него", - приводит его слова телеканал ТРТ.

Как сообщил 7 июня журнал Forein Policy, Шанахан в письме Акару уведомил, что к 31 июля командировочные предписания 42 летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.