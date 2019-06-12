Докладчики ПАСЕ назвали выборы в Южной Осетии незаконными

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ответственные за мониторинг ситуации в Грузии, осудили проведение парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня, назвав их незаконными. Их заявление размещено на сайте организации в среду.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Поэтому так называемые парламентские выборы в грузинском регионе Южной Осетии, которые состоялись в минувшее воскресенье, не являются ни законными, ни легитимными. Они препятствуют мирному урегулированию конфликта, и вместо того, чтобы объединять людей, они лишь отдаляют их друг от друга. Мы можем только осудить произошедшее", - гласит заявление парламентариев Титуса Корлатеана (Румыния) и Клода Керна (Франция).

В пресс-релизе также отмечается, что они отправятся с визитом в Грузию с 1 по 2 июля "в рамках продолжающейся мониторинговой процедуры".

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.