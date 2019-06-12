{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Докладчики ПАСЕ назвали выборы в Южной Осетии незаконными

Они также отправятся в Грузию "в рамках продолжающейся мониторинговой процедуры"
Описание
© REUTERS/Kazbek Basayev

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ответственные за мониторинг ситуации в Грузии, осудили проведение парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня, назвав их незаконными. Их заявление размещено на сайте организации в среду.

На эту тему

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Поэтому так называемые парламентские выборы в грузинском регионе Южной Осетии, которые состоялись в минувшее воскресенье, не являются ни законными, ни легитимными. Они препятствуют мирному урегулированию конфликта, и вместо того, чтобы объединять людей, они лишь отдаляют их друг от друга. Мы можем только осудить произошедшее", - гласит заявление парламентариев Титуса Корлатеана (Румыния) и Клода Керна (Франция).

В пресс-релизе также отмечается, что они отправятся с визитом в Грузию с 1 по 2 июля "в рамках продолжающейся мониторинговой процедуры".

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.

Теги
ГрузияРоссияЮжная Осетия
Грузия и Азербайджан подписали план о сотрудничестве в сфере обороны
Министры обороны двух стран обсудили также существующие двусторонние отношения в военной сфере и выразили надежду, что сотрудничество еще больше углубится в будущем
Читать полностью