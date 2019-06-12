СМИ: при обстреле хуситами саудовского аэропорта пострадали 26 человек

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали в среду в результате обстрела хуситами (сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах") международного аэропорта города Абха в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом, как передает телеканал Al Arabia, сообщили в возглавляемом Эр-Риядом аравийском альянсе.

По данным ее официального представителя Турки аль-Малики, снаряд попал в зал прилета около двух часов ночи по местному времени (совпадает с московским). Все пострадавшие - находившиеся в нем пассажиры разных национальностей, в их числе - три женщины (из Йемена, Индии и Саудовской Аравии) и двое детей (саудовские подданные). Восемь раненых в состоянии средней степени тяжести были эвакуированы в близлежащие больницы, остальным помощь оказана на месте. Воздушной гавани причинен материальный ущерб.

В коалиции уже назвали эту атаку "терактом", приравняв ее к "военным преступлениям" и пообещав принять "жесткие, своевременные и срочные меры" в ответ на вылазку. "Все хуситы, спланировавшие и осуществившие это нападение, будут привлечены к ответственности", - отметили в альянсе, заявив, что пытаются установить тип снаряда, которым был атакован аэропорт. В то же время там указали, что данный инцидент свидетельствует о получении мятежниками современных вооружений из Ирана и демонстрирует "продолжающиеся нарушения" Тегераном резолюций ООН, "являясь доказательством иранского трансграничного терроризма".

Между тем, как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официального представителя вооруженных формирований "Ансар Аллах" бригадного генерала Яхью Сариа, воздушная гавань была атакована крылатой ракетой. По его словам, в результате обстрела разрушена диспетчерская башня. "Эта атака стала ответом на преступления агрессии и ее несправедливую блокаду йеменского народа", - подчеркнул он.

Атаки на саудовские объекты

В последнее время хуситы значительно активизировали обстрелы саудовской территории при помощи ракет и беспилотников. Они несколько раз атаковали аэропорты расположенных вблизи границы с Йеменом городов Наджран и Джизан, а также и Абхи. 14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, был атакован беспилотной авиацией "Ансар Аллах".

Как заявлял на этой неделе член политического крыла "Ансар Аллах" Али аль-Кухум, саудовские воздушные гавани станут целью ударов и перестанут функционировать, если аэропорты Йемена останутся закрытыми и не прекратится агрессия.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.