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Кризис на Украине

Делегация бастующих шахтеров прибыла в Киев для встречи с премьером Украины

Ситуация с задолженностью по выплате заработной платы доходит до критической точки, отметил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Делегация бастующих шахтеров Львовской области прибыла в Киев для встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, горняки намерены обсудить урегулирование ситуации по выплате заработной платы. Об этом в среду сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"О встрече с премьер-министром договорился мэр Червонограда Андрей Заливский. В состав делегации входит также профсоюзный лидер Василий Семканич", - написал Волынец в Facebook.

Он добавил, что шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" проводят акцию протеста с требованиями погасить задолженность по заработной плате. "Обещанные министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом средства работники еще не получили", - отметил Волынец.

Как сообщил глава профсоюза, ситуация с задолженностью доходит до критической точки, поскольку шахтеры не получили зарплату за последние три месяца работы. "Если требования трудового коллектива останутся невыполненными - 13 июня акции протеста горняков Львовщины состоится в Киеве", - сообщил Волынец.

Во вторник шахтеры во Львовской области прекратили работу и перекрыли трассу международного значения Львов - Рава - Русская с требованием выплатить задолженность по заработной плате. По словам главы профсоюза Михаила Волынца, шахтеры вынуждены были приостановить работу из-за бездействия властей в вопросе урегулирования ситуации в угольной отрасли.

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