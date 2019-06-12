Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Смешанная система выборов в парламент Украины себя не оправдала, в стране целесообразно ввести двухпалатную Верховную раду. Об этом заявил представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

"Смешанная система выборов - большая беда украинского парламента. Она себя не оправдала", - сказал он в интервью РБК-Украина, опубликованному в среду.

Эту проблему, по словам Стефанчука, можно было решить путем введения двухпалатного парламента, что поддержали украинцы на референдуме в 2000 году. "Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - отметил он уточнил, что переформатирование парламента не планируется в ближайшее время.

На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам. При этом количество депутатов, которые проходят по спискам, зависит от процента, набранного партией на выборах. Списки от партий считаются закрытыми, потому что руководство политсил составляет их по своему усмотрению, без учета позиции избирателей. Избирательный кодекс, о котором упомянул в инаугурационной речи президент Владимир Зеленский, предусматривает, что в каждом из 27 избирательных округов партии для участия в выборах составляют списки минимум из пяти кандидатов. В бюллетене для голосования будут две графы, в которые избиратель должен будет вписать номер партии, которую поддерживает, а также номер конкретного кандидата.

Общественность и ряд политиков на Украине требуют открытых списков для выборов в Раду, поскольку главным недостатком закрытых списков является коррупционная составляющая, когда места в партийных списках продают, после чего депутатами становятся люди с сомнительной репутацией. Коалиция в Раде еще в 2014 году обещала ввести систему открытых списков. В 2018 году депутаты в первом чтении проголосовали за новый Избирательный кодекс, поправки к которому все еще рассматривает Рада.