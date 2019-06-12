Представитель Зеленского: государственным языком на Украине будет только украинский

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украинский язык будет единственным государственным языком в стране, но в закон о языке могут быть внесены изменения. Об этом заявил представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

"Если имплементация закона [о госязыке] будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", - сказал Стефанчук в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду.

В этой связи он подчеркнул, что не планируется "отката назад" к декоммунизации.

25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Закон предлагает введение должности уполномоченного по защите госязыка, которого будет назначать и увольнять правительство. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.