В ООН призвали к независимому расследованию нарушений прав в Судане

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Эксперты ООН высказались за проведение в Судане независимого расследования нарушений прав и свобод, совершенных с начала нынешнего года. В распространенном в среду в Женеве заявлении они предложили Совету ООН по правам человека принять соответствующее решение, подчеркнув, что действовать нужно "быстро" для предотвращения обострения ситуации.

"Учитывая масштабы и серьезность сведений о нарушениях прав человека и необходимость действовать быстро для предотвращения дальнейшей эскалации, мы призываем Совет по правам человека принять решение о независимом расследовании нарушений прав человека в Судане и вести активный мониторинг ситуации на месте", - отметили эксперты. Они выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о большом числе убитых и раненых "вследствие чрезмерного применения насилия государственными службами безопасности" против манифестантов 3 июня. По их мнению, власти не сумели обеспечить гражданам страны их право на проведение мирных собраний и выражение мнения.

Подписи под заявлением поставили пять экспертов ООН, в том числе спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками Майкл Форст и его коллега, занимающийся вопросами прав на мирные собрания и ассоциации, Клемент Ньялетсосси Вуль.

Ситуация нестабильности и полной неопределенности в Судане, где в течение двух месяцев после военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира армия и оппозиция не могли прийти к единой формуле управления страной и создания переходных органов власти, достигла своего пика 3 июня, когда силы безопасности зачистили часть палаточного лагеря в районе штаб-квартиры главного командования вооруженных сил. Армия заявила тогда, что акция силовиков была нацелена против преступных элементов, которые воспользовались обстановкой в столице и создали свой криминогенный район рядом с сидячей забастовкой протестующих. В ответ на действия полиции и спецназа в Хартуме вспыхнули беспорядки, которые, по официальным данным, унесли жизни 64 человек, по сведениям оппозиции - порядка 120.