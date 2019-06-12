Новые подходы и верность традициям. Президент Казахстана Токаев принес присягу

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 9 июня с 70,96% голосов, прошла в среду во Дворце независимости в Нур-Султане. Во время инаугурационной речи новый лидер подчеркнул заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева, а также назвал свою формулу государственной власти.
Во Дворце независимости Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. Первым в зал, однако, был приглашен первый президент Казахстана, елбасы (лидер нации) Нурсултан Назарбаев. Для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета и правительства, судьи Верховного суда.
Прошедший в зал Токаев возложил руку на конституцию страны и принес присягу. "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана", - сказал новый лидер. Глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.
Инаугурационную речь Токаев начал с того, что подчеркнул заслуги своего предшественника в создании государственности Казахстана. "Нурсултан Абишевич Назарбаев создал признанную в мире модель развития, добился мирового признания голубого стяга Казахстана, и граждан объединяет одно пожелание - дальнейшее укрепление стратегии елбасы, - сказал он. - Такие пожелания законны и логичны, так как современный и развитый Казахстан - это в первую очередь его заслуга. Он великая личность, основатель нашей государственности, его личность войдет в мировую историю, и уважать это - наш общий долг".
Идеальная формула
Новый глава государства обозначил приоритеты своей политики: решение социальных задач, поддержка предпринимательства и обеспечение единства общества. Президент особо подчеркнул, что власть на всех уровнях обязана отчитываться перед гражданами: не обещать, а делать. "Наша формула государственной власти - сильный полномочный президент, влиятельный и дееспособный парламент, подотчетное народу правительство. Именно такая система отвечает нашим потребностям в сложных геополитических реалиях", - отметил Токаев.
По его словам, чтобы страна могла выйти на устойчивый уровень развития, нужны новые подходы и новые решения. Он пообещал поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность и формировать средний класс. "Моя цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное - буду всегда и везде отстаивать национальные интересы Казахстана", - подчеркнул он.
Токаев убежден, что казахстанцев очень волнует развитие диалога власти и общества, который должен строиться на признании плюрализма мнений. "Поэтому я решил создать национальный Совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь", - информировал глава государства. Первое совещание пройдет в августе.
По словам Токаева, еще один вопрос, который вызывает обеспокоенность общества, - состояние дорог в стране. "Его решение - одна из наших основных целей", - заверил он.
Президент Казахстана намерен обратить внимание и на продвижение высоких технологий. "Одной из реалий XXI века является цифровизация. Она должна затронуть все сферы жизни - от оказания государственных услуг до создания новых отраслей экономики будущего. Развитие страны прямо связано с цифровизацией", - сказал Токаев, заметив, что утвержденная Назарбаевым государственная программа "Цифровой Казахстан" должна быть исполнена.
Установки
В целом Токаев озвучил 10 направлений своей политики. Все они направлены, по его словам, на рост благосостояния казахстанцев и прогрессивное развитие страны.
Первой задачей президент назвал повышение доходов жителей Казахстана. "Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали своих детей, вместе радовались и гордились нашими достижениями, должен быть экономический рост, - сказал он. - В ближайшее время на расширенном заседании правительства мы определим конкретные задачи социально-экономического развития страны".
Для гарантии достойных доходов казахстанцев власти будут создавать новые рабочие места, в социальной сфере планируется принятие законов, повышающих статус врачей и учителей и увеличивающих их материальное состояние. Отдельное внимание новый президент намерен уделить обеспечению граждан доступным жильем.
Однако одного экономического роста недостаточно, если люди оказываются лишены возможности воспользоваться его результатами, и следующей своей задачей Токаев назвал борьбу с коррупцией. "До 1 сентября будет разработан пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции, - пообещал президент. - Коррупция - это болезнь, тормозящая развитие страны, это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопасности государства".
Новый президент Казахстана планирует также провести реформу судебной и правоохранительной системы, в том числе ужесточить систему отбора судей.
Токаев также подчеркнул, что общее развитие Казахстана зависит от благополучия его регионов - это отдельное, седьмое направление. "Конкретные задачи, волнующие казахстанцев, должны решаться на местном уровне, - указал он. - Мы укрепим систему самоуправления в регионах, население примет активное участие в решении накопившихся проблем на местах".
Материальное развитие необходимо подкрепить духовным, считает Токаев. Поэтому, по его словам, продолжится реализация идеи первого президента "Рухани Жангыру" ("Духовное возрождение"), которая призвана обеспечить сохранение духовных ценностей в современном мире. "Уважительное отношение к истории, преданность родине, стремление к науке и знаниям - все это ценные качества нашего народа, - сказал Токаев. - Эти качества укрепляют единство и созидательную силу народа, усиливают конкурентоспособность страны".
Дорога молодым
В заключении речи новый президент обратился к молодежи страны, отметив ее роль в реализации перечисленных задач.
"Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса", - подчеркнул Токаев, добавив, что со своей стороны сделает все, чтобы молодые люди смогли реализовать свои мечты.
Внешний вектор
Примечательно, что Токаев, говоря о внешней политике, не упомянул, как будет выстраивать отношения с соседними странами и крупными мировыми державами. Он не назвал в ходе речи ни одну из стран. Новый президент лишь коротко обозначил задачи.
"Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах. Мы продолжим конструктивный, сбалансированный, многовекторный политический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене", - подчеркнул Токаев, отметив, что внешнеполитическая деятельность государства будет "приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину".
По словам президента, сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен, когда меняются технологии, экономика и социальный порядок. В связи с этим, подчеркнул он, перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. "Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов - все это новая геополитическая реальность", - пояснил президент.
По его мнению, в предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности - какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития. "Экономический, социальный и политический прогресс - это наш единственный правильный ответ на вызовы современности. Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, передовым технологиям. Созидательные перемены на благо людей - вот мое понимание прогресса", - заключил Токаев.
Пожелания от России
Иностранные государства были представлены на инаугурации главами диппредставительств. Посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин перед началом церемонии озвучил в беседе с ТАСС пожелания новому президенту.
"В Казахстане действительно произошло историческое событие, - сказал дипломат. Состоявшиеся выборы ознаменовали новый этап развития Казахстана. Я думаю, что казахстанский народ сделал правильный выбор".
"Я хочу пожелать президенту дружественного, союзного Казахстана успехов в деятельности на благо казахстанского народа и на благо развития отношений дружбы, союзничества и интеграции с Россией", - подчеркнул российский посол.
Праздник на площади
По завершении церемонии Токаев как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана принял парад войск в честь инаугурации главы государства. Нового президента приветствовали артиллерийские салюты.
Людей близ площади Дворца независимости было немного: в Казахстане сегодня рабочий день. Однако город торжественно украсили национальные флаги, развешенные вдоль улиц.
Инаугурация прошла всего через день после объявления окончательных результатов выборов, поскольку, как заявил сам Токаев на пресс-конференции в понедельник, он намерен участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 14 июня уже в качестве вступившего в права президента.