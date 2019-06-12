Новые подходы и верность традициям. Президент Казахстана Токаев принес присягу

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 9 июня с 70,96% голосов, прошла в среду во Дворце независимости в Нур-Султане. Во время инаугурационной речи новый лидер подчеркнул заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева, а также назвал свою формулу государственной власти.

Во Дворце независимости Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. Первым в зал, однако, был приглашен первый президент Казахстана, елбасы (лидер нации) Нурсултан Назарбаев. Для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета и правительства, судьи Верховного суда.

Прошедший в зал Токаев возложил руку на конституцию страны и принес присягу. "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана", - сказал новый лидер. Глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

Инаугурационную речь Токаев начал с того, что подчеркнул заслуги своего предшественника в создании государственности Казахстана. "Нурсултан Абишевич Назарбаев создал признанную в мире модель развития, добился мирового признания голубого стяга Казахстана, и граждан объединяет одно пожелание - дальнейшее укрепление стратегии елбасы, - сказал он. - Такие пожелания законны и логичны, так как современный и развитый Казахстан - это в первую очередь его заслуга. Он великая личность, основатель нашей государственности, его личность войдет в мировую историю, и уважать это - наш общий долг".

Идеальная формула

Новый глава государства обозначил приоритеты своей политики: решение социальных задач, поддержка предпринимательства и обеспечение единства общества. Президент особо подчеркнул, что власть на всех уровнях обязана отчитываться перед гражданами: не обещать, а делать. "Наша формула государственной власти - сильный полномочный президент, влиятельный и дееспособный парламент, подотчетное народу правительство. Именно такая система отвечает нашим потребностям в сложных геополитических реалиях", - отметил Токаев.

По его словам, чтобы страна могла выйти на устойчивый уровень развития, нужны новые подходы и новые решения. Он пообещал поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность и формировать средний класс. "Моя цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное - буду всегда и везде отстаивать национальные интересы Казахстана", - подчеркнул он.

Токаев убежден, что казахстанцев очень волнует развитие диалога власти и общества, который должен строиться на признании плюрализма мнений. "Поэтому я решил создать национальный Совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь", - информировал глава государства. Первое совещание пройдет в августе.

По словам Токаева, еще один вопрос, который вызывает обеспокоенность общества, - состояние дорог в стране. "Его решение - одна из наших основных целей", - заверил он.

Президент Казахстана намерен обратить внимание и на продвижение высоких технологий. "Одной из реалий XXI века является цифровизация. Она должна затронуть все сферы жизни - от оказания государственных услуг до создания новых отраслей экономики будущего. Развитие страны прямо связано с цифровизацией", - сказал Токаев, заметив, что утвержденная Назарбаевым государственная программа "Цифровой Казахстан" должна быть исполнена.

Установки

В целом Токаев озвучил 10 направлений своей политики. Все они направлены, по его словам, на рост благосостояния казахстанцев и прогрессивное развитие страны.

Первой задачей президент назвал повышение доходов жителей Казахстана. "Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали своих детей, вместе радовались и гордились нашими достижениями, должен быть экономический рост, - сказал он. - В ближайшее время на расширенном заседании правительства мы определим конкретные задачи социально-экономического развития страны".