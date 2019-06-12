В полиции Гонконга считают, что беспорядки в городе пока не требуют вмешательства военных

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Массовые демонстрации, нарастающие в центре Гонконга, на данном этапе не требуют введения комендантского часа и вмешательства расквартированного здесь гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявил журналистам комиссар местной полиции Стефан Ло.

Охарактеризовав вылившиеся в столкновения выступления как "мятеж", он выразил уверенность в том, что сотрудники правоохранительные органов способны сдерживать и контролировать ситуацию. Он ответил отрицательно на вопрос, собираются ли власти прибегнуть к помощи НОАК или вводить комендантский час.

Обвинив радикально настроенных демонстрантов в проявлении насилия, Стефан Ло оправдал использование стражами порядка слезоточивого газа для самообороны. Комиссар полиции назвал ситуацию в районе Адмиралти "опасной и хаотичной" и призвал население избегать появления в этой части города.

Акции протеста связаны с попыткой продвижения местными властями малопопулярного в народе законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях отсюда в материковый Китай. Местные оппозиционные силы расценили, что это подрывает автономный статус Гонконга, формулу "одна страна - две системы" и создает угрозу демократическим правам и свободам.

В минувшее воскресенье они созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы - они окружили правительственный комплекс, полностью парализовав его работу. В районе Адмиралти блокировано движение транспорта, закрыты отделения ряда банков, торговые точки и офисы.

На этом фоне Законодательный совет решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.