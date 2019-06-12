Самолет премьера Индии полетит в Бишкек не над территорией Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Самолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на борту не будет пролетать над территорией Пакистана по пути в Бишкек, где политик примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил журналистам в среду представитель МИД Индии Равиш Кумар.

"Правительство Индии изучило два варианта маршрута, которым должен лететь самолет премьера до Бишкека. В настоящее время принято решение, что самолет будет лететь в Бишкек через Оман, Иран и страны Центральной Азии", - цитирует сайт газеты The Times of India слова Кумара.

Ранее Исламабад сообщил, что Пакистан готов открыть воздушное пространство для пролета самолета премьера-министра Индии на саммит ШОС. Как сообщило агентство PTI со ссылкой на представителя пакистанских властей, Исламабад рассчитывал, что Индия позитивно отреагирует на "этот жест доброй воли".

Саммит ШОС, который состоится 13-14 июня в Бишкеке, также посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Воздушное пространство Пакистана остается частично закрытым для индийских воздушных судов с 26 февраля после эскалации конфликта между Исламабадом и Нью-Дели. Ее вызвала атака на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по индийским военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.