Грузия и Азербайджан подписали план о сотрудничестве в сфере обороны

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Леван Изория в азербайджанской Габале провел двусторонние переговоры со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и подписал план о двустороннем сотрудничестве в сфере обороны на 2019 год. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

"На встрече министры обороны Грузии и Азербайджана обсудили существующие двусторонние отношения в военной сфере и выразили надежду, что сотрудничество еще больше углубится в будущем. <...> Леван Изория и генерал-полковник Закир Гасанов подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Грузии и Азербайджана", - сказано в сообщении.

Изория прибыл в Габалу для участия в традиционной трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. У главы грузинского оборонного ведомства также запланирована встреча с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Трехсторонние переговоры между Тбилиси, Баку и Анкарой ведутся с 2012 года. Нынешняя встреча является седьмой по счету.