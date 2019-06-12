Борис Джонсон дал старт своей кампании по борьбе за пост премьера Великобритании

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Выступая в среду с программной речью в Лондоне, политик пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября. Публичное выступление стало первым с момента его выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори.

"После трех лет и двух пропущенных крайних сроков [реализации Brexit] мы обязаны покинуть ЕС 31 октября", - сказал Джонсон, который является фаворитом гонки претендентов на замену Терезе Мэй на посту лидера тори и главы правительства, учитывая, что консерваторы являются правящей партией. "Пришло время объединить эту страну и это общество", - сказал Джонсон и подчеркнул, что это возможно лишь при выходе из Евросоюза.

Имя нового премьер-министра должно стать известно до конца июля.