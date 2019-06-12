{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты Германии и Украины 18 июня проведут переговоры в Берлине

Ранее Зеленский принимал глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут переговоры 18 июня в Берлине. Об этом говорится в списке мероприятий на ближайшие дни, который распространила в среду пресс-служба главы Германии.

"Дворец Бельвю (резиденция президента - прим. ТАСС). Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в плане мероприятий. Темы, которые планируют поднять стороны в ходе диалога, не называются.

30 мая в Киеве Зеленский принимал глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Теги
ГерманияМогерини, ФедерикаСтолтенберг, ЙенсЮнкер, Жан-КлодШтайнмайер, Франк-ВальтерЛе Дриан, Жан-ИвМаас, ХайкоЗеленский, Владимир Александрович
Brexit
FT: Лондон не готов к выходу из Евросоюза без сделки 31 октября
По правительства Великобритании, для того, чтобы сделать необходимые запасы медицинских препаратов на случай жесткого Brexit необходимо от шести до восьми месяцев, отмечает газета
Читать полностью