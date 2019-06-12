Президенты Германии и Украины 18 июня проведут переговоры в Берлине

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут переговоры 18 июня в Берлине. Об этом говорится в списке мероприятий на ближайшие дни, который распространила в среду пресс-служба главы Германии.

"Дворец Бельвю (резиденция президента - прим. ТАСС). Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в плане мероприятий. Темы, которые планируют поднять стороны в ходе диалога, не называются.

30 мая в Киеве Зеленский принимал глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.