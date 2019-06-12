Додон: Молдавия будет укреплять стратегическое партнерство с Россией

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заверил посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова, что страна и далее будет укреплять стратегическое партнерство с Россией. Об этом глава республики написал в среду на своей странице в Facebook после встречи с дипломатом.

"Заверил господина Васнецова в том, что администрация президента будет и далее прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией, поскольку большинство населения Молдовы поддерживает такую позицию", - написал президент.

По его словам, на встрече обсуждалась ситуация в Молдавии, где разгорелся политический кризис, и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.