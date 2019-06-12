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Военные Израиля сообщили о нарушении границы страны беспилотником из Ливана

В израильской армии добавили, что беспилотный летательный аппарат вернулся обратно в Ливан

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Израильские военные засекли в среду беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад израильские военнослужащие засекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проникший в воздушное пространство Израиля из Ливана, но вскоре вернувшийся обратно", - говорится в распространенном военными коммюнике.

"Военнослужащие израильской армии вели мониторинг БПЛА", - добавили в пресс-службе.

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