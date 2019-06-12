В Елисейском дворце заявили, что Путин и Макрон могут провести встречу в ближайшее время

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон могут встретиться в ближайшее время, однако до конца этой недели никаких переговоров не запланировано. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Елисейском дворце.

"На этой неделе переговоры между двумя президентами не предусмотрены, однако в ближайшее время у них будет возможность для встреч", - заявили в пресс-службе Елисейского дворца в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о предстоящем разговоре с Путиным. Собеседник агентства отметил, что пока не может уточнить обстоятельства и место возможной встречи.

Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник заявил о необходимости придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией и планах в ближайшее время провести "новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным". Он подчеркнул, что этот обмен мнениями с российским коллегой он хотел бы провести не только, как президент Франции, но и как председатель Группы семи.