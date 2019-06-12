Партия "Гражданская позиция" подала документы в ЦИК Украины для участия в выборах в Раду

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Гражданская позиция" первой подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины документы для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщил в среду лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"Гражданская позиция" первой подала документы в ЦИК для участия в выборах. Честно и прозрачно", - написал Гриценко в Facebook.

По данным опросов социологической группы "Рейтинг", который проводился 29 мая - 3 июня, за партию "Гражданская позиция" готовы проголосовать 3% избирателей. Этого недостаточно для прохождения в парламент по списку партии, поскольку минимальный барьер установлен законодательством Украины на уровне 5%.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Вместе с тем, Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает обращение 62 депутатов парламента, которые просят отменить указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. В настоящее время суд перешел в закрытую стадию рассмотрения дела. Решение будет обнародовано на сайте КСУ.