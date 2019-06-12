Reuters: власти Мали сообщили о 35 жертвах в результате недавней атаки террористов

ТАСС, 12 июня. Руководство Мали заявило о 35 погибших в результате недавней атаки террористов на деревню догонов (название местной народности) в центральной части страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Мали.

10 июня телеканал France 24 со ссылкой на министра обороны Мали Тиена Кулибали информировал, что жертвами вооруженного нападения боевиков стали 95 человек. По уточненным данным правительства африканского государства, как передает Рейтер, в первоначальный список погибших вошли как убитые, так и пропавшие без вести жители деревни.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН. Между тем в стране сохраняется режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы.