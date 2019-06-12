В ОБСЕ призвали обеспечить безопасность журналистов, освещающих кризис в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Молдавии обеспечить безопасность журналистов, которые освещают политический кризис в стране. Об этом сообщила в среду пресс-служба международной организации.

"Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу, в том числе во время демонстраций и публичных акций, свободно и без запугивания или насилия, - цитируются в сообщении слова Дезира. - Я призываю власти обеспечить безопасность журналистов. Это особенно важно в контексте текущих политических событий".

"В последние дни в Молдавии ряд журналистов подверглись словесной агрессии и запугиванию", - отмечается также в сообщении. Об агрессии в ходе демонстраций сторонников правящей в республике Демократической партии Молдовы (ДПМ) ранее сообщали ряд местных телеканалов, а также интернет-порталы и неправительственные организации.

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и.о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.