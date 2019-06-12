Климкин заявил, что визит комиссара СЕ в Крым должен быть согласован с властями Украины

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Визит комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович в Крым должен быть согласован с украинскими властями. Об этом в среду заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству", - написал он в Twitter.

Во вторник, 11 июня, по итогам заседания Межведомственной комиссии РФ по делам СЕ сообщалось, что достигнута договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович. Она посетит Крым с 7 по 11 октября.