Киев грозит изменить подход к участию в Совете Европы после возвращения России в ПАСЕ

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина изменит подход к участию в Совете Европы, если российской делегации в ПАСЕ вернут права. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

По словам украинского министра, подходы Киева станут более прагматичными, если Москва "получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок". "Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - добавил он в статье, которую в среду опубликовало украинское издание "Европейская правда".

При этом он подчеркнул, что Киев будет работать над преодолением существующих вызовов, но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".

Помимо этого Климкин заявил, что успешная отработка "российского трюка" в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например, минской.

"Именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил министр.

Ранее регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и позволит вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Соответствующую резолюцию комитета ассамблея рассмотрят в конце июня.