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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Киев грозит изменить подход к участию в Совете Европы после возвращения России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев больше не будет делать "формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин EPA/TIM BRAKEMEIER
Описание
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© EPA/TIM BRAKEMEIER

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина изменит подход к участию в Совете Европы, если российской делегации в ПАСЕ вернут права. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

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По словам украинского министра, подходы Киева станут более прагматичными, если Москва "получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок". "Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - добавил он в статье, которую в среду опубликовало украинское издание "Европейская правда".

При этом он подчеркнул, что Киев будет работать над преодолением существующих вызовов, но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".

Помимо этого Климкин заявил, что успешная отработка "российского трюка" в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например, минской.

"Именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил министр.

Ранее регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и позволит вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Соответствующую резолюцию комитета ассамблея рассмотрят в конце июня.

Теги
УкраинаРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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