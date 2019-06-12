Зеленский заверил ЕБРР в намерении продолжить реформы и борьбу с коррупцией на Украине

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о намерении продолжить борьбу с коррупцией в стране и реализацию ключевых реформ. Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского лидера.

"Глава государства подчеркнул, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого нужны парламент и правительство, которым доверяли бы граждане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Украинский лидер также заявил о намерении развивать сотрудничество с ЕБРР. "Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы крупнейший инвестор на Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал он, добавив, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины.

Зеленский в ходе встречи также подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Согласно утвержденной в начале октября прошлого года советом директоров ЕБРР пятилетней стратегии по Украине, ключевыми направлениями сотрудничества должны стать проекты, в которых "инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура".