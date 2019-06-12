Токаев поручил генпрокурору установить точное число задержанных во время акций протеста

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору республики определить точное число лиц, задержанных во время протестных акций и обеспечить их законные права.

"Поручил генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - написал Токаев в Twitter в среду.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что около 700 человек было задержано за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня в Нур-Султане и Алма-Ате. Как отметили в министерстве, активными сторонниками запрещенной судом экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" 9 и 10 июня были организованы "незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".