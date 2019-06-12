Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение. Об этом он заявил в среду в комментарии украинскому изданию "theБабель".

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.

Во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко. Ранее генпрокурор заявил, что не покинет должность до формирования нового парламента. Он уточнил, что готов уйти в отставку после того, как новый парламент сформирует новые органы власти.