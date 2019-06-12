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Кризис на Украине

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Юрий Луценко отметил, что для увольнения требуется его личное заявление или недоверие депутатов Верховной рады

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение. Об этом он заявил в среду в комментарии украинскому изданию "theБабель".

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.

Во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко. Ранее генпрокурор заявил, что не покинет должность до формирования нового парламента. Он уточнил, что готов уйти в отставку после того, как новый парламент сформирует новые органы власти.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЛуценко, Юрий ВитальевичЗеленский, Владимир Александрович
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