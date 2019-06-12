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Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия

Президент Казахстана также поручил по итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение главы государства состав совета и положение о совете

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при главе государства. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Создать Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан. Администрации президента Республики Казахстан в месячный срок провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы", - говорится в тексте указа.

Токаев поручил по итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение главы государства состав совета и положение о совете. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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