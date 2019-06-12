Суд Египта приговорил к пожизненному заключению 32 человека по делу о покушении на ас-Сиси

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Суд Египта приговорил в среду 32 человек к пожизненному заключению (25 лет в АРЕ) по делу о покушении на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Об этом передает новостной портал Al Youm Al Sabia.

Всего обвиняемыми на этом процессе проходили 292 человека. В частности, им было инкриминировано планирование покушения на египетского лидера во время совершения им умры (малого паломничества) к святым местам ислама в Мекке в августе 2014 года, а также бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда.

Еще 29 фигурантов дела по решению суда отправятся за решетку на 15 лет, 36 - будут отбывать 10-летний тюремный срок, 81 - пятилетний. 177 подсудимых приговорены к трем годам тюрьмы, двое оправданы. Всех оказавшихся на скамье подсудимых прокуратура обвиняла в принадлежности к экстремистской ячейке "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"), несколько лет назад присягнувшей на верность группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как установило следствие, экстремисты намеревались устранить главу Египта при пособничестве одной из ячеек ИГ, действовавшей на территории королевства. План заключался в организации теракта при помощи взрывного устройства в одной из гостиниц Мекки, в которой, как предполагали террористы, он остановится на время паломничества. В ходе разбирательства была также доказана вина подсудимых в убийстве судей, полицейских и военнослужащих на севере Синайского полуострова.

Военный трибунал 4 февраля в предварительном порядке приговорил восьмерых фигурантов дела к смертной казни.