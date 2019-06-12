{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замгоссекретаря США Томпсон назвала искренней встречу с Рябковым

В свою очередь замглавы МИД России отметил, что консультации прошли в "позитивной тональности"

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала в среду искренними прошедшие в Праге консультации по стратегической стабильности с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter.

"Еще одна искренняя встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году. Сегодня в Праге я обсудила ряд приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией", - отметила замгоссекретаря.

Рябков после встречи заявил журналистам, что консультации с его американской коллегой прошли в "позитивной тональности". По его словам, у российской стороны не было больших ожиданий относительно данной встречи.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Суд Египта приговорил к пожизненному заключению 32 человека по делу о покушении на ас-Сиси
Как сообщает новостной портал Al Youm Al Sabia, экстремисты намеревались устранить президента Египта при пособничестве одной из ячеек ИГ
Читать полностью