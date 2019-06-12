Замгоссекретаря США Томпсон назвала искренней встречу с Рябковым

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала в среду искренними прошедшие в Праге консультации по стратегической стабильности с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter.

"Еще одна искренняя встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году. Сегодня в Праге я обсудила ряд приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией", - отметила замгоссекретаря.

Рябков после встречи заявил журналистам, что консультации с его американской коллегой прошли в "позитивной тональности". По его словам, у российской стороны не было больших ожиданий относительно данной встречи.