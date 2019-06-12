Белиз и Гватемала обратились в суд ООН для урегулирования территориального спора

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Гватемала и Белиз попросили Международный суд ООН в Гааге оказать содействие в урегулировании территориального спора, длящегося долгие годы. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.

Обращение сделано после проведения референдума в Гватемале в 2018 году и в Белизе в 2019 году, в соответствии с которым граждане обоих стран согласились с передачей вопроса на рассмотрение в Гаагу и выразили согласие с тем, что "решение будет окончательным и определит границу" между двумя странами.

Спор длится с колониальных времен. Гватемала признала независимость Белиза в начале 1990-х годов, однако не границу между двумя странами, а потому продолжает претендовать на территорию площадью порядка 11 тыс. кв. км, то есть приблизительно половину всей территории Белиза.

Ожидается, что на вынесение решения у суда уйдет несколько лет. Как отмечается в заключенном между странами соглашении, для выполнения указаний инстанции будет создана специальная двусторонняя комиссия, состав которой будет определен в течение трех месяцев после вынесения решения.