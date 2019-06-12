Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит врагам создать военные базы близ своих границ

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Израиль систематически работает над тем, чтобы не позволить своим врагам создать военные базы по соседству с еврейским государством. С таким заявлением выступил в среду израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Цепочка испытаний, с которыми мы сталкиваемся, не прекращается. Мы твердо и силой отвечаем на любое нападение на нас, но мы не действуем только после факта (нападения - прим. ТАСС), мы лишаем противника возможности действовать еще до самого факта. Систематически и последовательно мы действуем с тем, чтобы не дать нашим врагам создать базы для нападения на нас по соседству с нами", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. Ранее премьер неоднократно заявлял, что еврейское государство не позволит Ирану закрепиться в Сирии в военном отношении.

В среду сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на военный источник, что Израиль использовал средства радиоэлектронной борьбы во время ракетной атаки к югу от Дамаска и пытался вывести из строя один из радаров сирийских сил противовоздушной обороны (ПВО). По его данным, ракетный удар был нанесен по району Телль-эль-Хара в южной части Сирии.