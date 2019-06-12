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Экс-президент Армении Кочарян отозвал иск против Пашиняна

Бывший лидер Армении подавал судебный иск против главы армянского кабмина с требованием защиты чести и достоинства

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в среду отозвала свой иск против действующего премьера республики Никола Пашиняна с требованием о защите чести и достоинства. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходило рассмотрение данного иска, сторона Кочаряна отметила, что осталась удовлетворена разъяснениями противоположной стороны, а недавнее заявление Пашиняна, послужившее причиной иска, не относилось к экс-президенту республики.

"Да, после того как адвокаты Никола Пашиняна заверили, что заявление премьер-министра, ставшее причиной подачи иска, не относились к нашему подзащитному, мы решили забрать иск", - подчеркнул один из адвокатов Кочаряна Айк Алумян.

Ранее Пашинян во время одного из публичных выступлений заявил, что "нельзя говорить о неприкосновенности бывших президентов, если они обвиняются в организации убийств". После этого экс-президент Кочарян подал судебный иск против главы армянского кабмина с требованием защиты чести и достоинства.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичКочарян, Роберт Седракович
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