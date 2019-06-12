Додон обсуждает возможность пересмотра решений Конституционного суда Молдавии

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обсуждает возможность пересмотра решений Конституционного суда (КС), которые спровоцировали политический кризис в стране. Как сообщает в среду пресс-служба главы республики, об этом говорилось на его встрече с бывшими председателями КС Виктором Пушкашем и Думитру Пулбере, а также бывшим членом КС Петром Райляном.

"Бывшие судьи единогласно констатировали, что президент и новый легитимный парламент совершили правильные действия в строгом соответствии с конституцией и действующим законодательством. Вместе с тем прозвучало мнение о том, что недавние решения КС нуждаются в пересмотре <…> Во многих решениях КС, принятых после 2013 года, были выявлены определенные отклонения от конституционных рамок, что может обусловить необходимость их пересмотра. Кроме того, собеседники констатировали, что КС нарушил Кодекс конституционной юрисдикции", - информирует пресс-служба.

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в КС с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.