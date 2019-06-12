США внесли в санкционные списки по Ирану двух граждан Ирака и иракскую компанию

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в среду в свои санкционные списки по Ирану иракскую компанию South Wealth Resources Company, а также двух иракцев. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства финансов США.

В ведомстве считают, что Макки Казим Абд Аль-Хамид Аль-Асади связан с силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а Мухаммед Хуссейн Салих Аль Хасани - с South Wealth Resources Company. Оба являются гражданами Ирака.

Минфин считает South Wealth Resources Company "финансовым каналом" КСИР, который связан с "незаконным оборотом оружия на сотни миллионов долларов" для формирований в Ираке, получающих, по мнению Вашингтона, поддержку от Тегерана. В частности, внесенные в среду в черный список США лица предпринимали попытки "предоставить КСИР доступ к иракской финансовой системы в обход [американских] санкций", считают в ведомстве.

"Минфин принимает усилия по закрытию иранских сетей контрабанды оружия, которые использовались для вооружения сил в регионе, получающих поддержку от КСИР <...> Иракский финансовый сектор и более широкая международная финансовая система должны обезопасить себя от обманной тактики Тегерана", - полагает министр финансов Стивен Мнучин.

Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.