"Единая Осетия" получила большинство мандатов в парламенте Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 12 июня. /ТАСС/. Пять политических партий прошли в парламент Южной Осетии по итогам выборов, которые состоялись в прошедшее воскресенье. "Единая Осетия" получила большинство мандатов - 14 из 34, говорится в опубликованных в среду материалах Центризбиркома республики.

Согласно итоговым протоколам ЦИК Южной Осетии, по единому республиканскому округу за "Единую Осетию" проголосовали 34,96% (7778 голосов) избирателей, за Народную партию - 21,79% (4849), "Ныхас" - 14,37% (3198), "Единство народа" - 12,96% (2883), Компартию - 7,29%(1622 ), "Фыдыбаста" - 3,19%(710) за "Единство" отдали голоса 2,83%(630) избирателей. Партии "Фыдыбаста" и "Единство" по данным ЦИК, не преодолели семипроцентный барьер, необходимый для прохождения в законодательный орган республики.

Таким образом, по единому республиканскому округу "Единая Осетия" получила в парламенте семь мандатов, Народная партия - четыре, "Ныхас" - три, "Единство народа" - два, Коммунистическая партия - один мандат.

Впервые парламент Южной Осетии избирали по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. По 17 одномандатным избирательным округам большинство голосов избирателей, по данным ЦИК, избирателей также получили выдвиженцы от "Единой Осетии" - семь кандидатов, и по одному - от партий "Ныхас", Народной партии, "Единства народа" и Коммунистической партии.

Таким образом, в целом от "Единой Осетии" в парламент проходят 14 депутатов, от Народной партии - пять, "Ныхас" - четыре, "Единство народа" - три и Компартии - два депутата. Остальные шесть депутатских кресел в законодательном органе республики занимают самовыдвиженцы.