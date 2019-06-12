Новый глава МИД Молдавии отзывает посла из США для консультаций

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Посол Молдавии в США Кристина Балан отзывается для консультаций в Кишинев и больше не отражает позицию правительства.

Об этом говорится в распоряжении нового министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николая Попеску, которое было опубликовано в среду на странице в Facebook блока Acum ("Сейчас"), сформировавшего новое правительство.

"Посол в Соединенных Штатах Америки Кристина Балан отзывается в Кишинев для консультаций. Ее просят быть в Кишиневе 14 июня 2019 года", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что власти США проинформированы о причинах такого решения, а также о том, что "любые действия Балан, предпринятые с этого момента, не отражают позицию законных властей".

В публикации не озвучиваются причины этого решения, однако во вторник молдавские СМИ опубликовали письмо Демократической партии Молдовы о ситуации в республике, которое якобы распространяется в США, в том числе и послом.

Его авторы пытаются убедить политиков США в том, что за политическим кризисом в Молдавии якобы стоит Москва.