Зеленский обсудил с Тимошенко вопросы деятельности Рады до внеочередных выборов

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко вопросы деятельности украинского парламента в период до момента проведения досрочных выборов в Верховную раду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации украинского лидера.

"Президент Украины встретился с народным депутатом Украины, лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко по ее просьбе. Встреча прошла в администрации президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной рады в период до досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении в Twitter.

На съезде партии "Батькивщина", посвященному участию политической силы в парламентских выборах, 10 июня Тимошенко призвала объединить все демократические политические силы. Среди них она назвала пропрезидентскую партию "Слуга народа" и "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука. По мнению политика, это необходимо сделать для того, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти.

Ранее лидер "Батькивщины" заявляла, что готова предложить новой коалиции в Раде мощную программу "Новый курс" и четкий план на 100 дней, реализация которого поможет вывести страну из кризиса.

Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля.